ПОМОГИТЕ ДАМ 35 БАЛОВ) 1)В Москве почти 200 видов уникальных деревьев.(задание-сдела??ь синтаксический разбор предложения цифра 4) 2)на территории города 11 естественных лесных массивов,84 парка,700 скверов,100 бульваров(зада...

Русский язык
ПОМОГИТЕ ДАМ 35 БАЛОВ) 1)В Москве почти 200 видов уникальных деревьев.(задание-сдела??ь синтаксический разбор предложения цифра 4) 2)на территории города 11 естественных лесных массивов,84 парка,700 скверов,100 бульваров(задание сделать пунктуационный разбор предложения цифра 7)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) повествовательное , невосклецательное , простое,  2) потому что перчисляется
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Актобенин созине сойлем курау
Ответить
Геометрия
Найдите площадь равнобедренного треугольника с углом (a) при основании,если боков??я сторона равна (b)
Ответить
Математика
В пруду 400карпов а карасей на 100 меньше сколько рыб в пруду
Ответить
Английский язык
Англиский 2 класс пожалуйста помогите
Ответить
Математика
Мише вместе с папой 42 года,его брату Саше вместе с папой 40 лет,а вместе 50 лет. Узнай сколько лет каждому из них.
Ответить