ПОМОГИТЕ ДАМ 35 БАЛОВ) 1)В Москве почти 200 видов уникальных деревьев.(задание-сдела??ь синтаксический разбор предложения цифра 4) 2)на территории города 11 естественных лесных массивов,84 парка,700 скверов,100 бульваров(зада...
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ПОМОГИТЕ ДАМ 35 БАЛОВ) 1)В Москве почти 200 видов уникальных деревьев.(задание-сдела??ь синтаксический разбор предложения цифра 4) 2)на территории города 11 естественных лесных массивов,84 парка,700 скверов,100 бульваров(задание сделать пунктуационный разбор предложения цифра 7)
Ответ(ы):
Гость:
1) повествовательное , невосклецательное , простое, 2) потому что перчисляется
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