Помогите, дам 50 балов! Чему учит произведение "Иван" Богомолов? Не из интернета, пожалуйста, мне для чит.дневника
Помогите, дам 50 балов! Чему учит произведение "Иван" Богомолов? Не из интернета, пожалуйста, мне для чит.дневника
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Произведение , на мой взгляд , учит смелости , мужеству , отваге и мудрости)))) Иван , мальчик лет двенадцати , а сколько мужества)))) Вот у кого должны учится современники)))) Иван хоть один раз испугался? Хоть один раз ста противится , а ведь он мог и отказаться))))