Помогите, дам 50 балов! Чему учит произведение "Иван" Богомолов? Не из интернета, пожалуйста, мне для чит.дневника

Произведение , на мой взгляд , учит смелости , мужеству , отваге и мудрости)))) Иван , мальчик лет двенадцати , а сколько мужества)))) Вот у кого должны учится современники)))) Иван хоть один раз испугался? Хоть один раз ста противится , а ведь он мог и отказаться))))