Помогите Для функции y=f(x) найдите первообразную f(x)=6/ корень из x f(x)= -13sinx + 5/cos^2 x f(x)= -1/(10x+2)^2
Алгебра
Помогите Для функции y=f(x) найдите первообразную f(x)=6/ корень из x f(x)= -13sinx + 5/cos^2 x f(x)= -1/(10x+2)^2
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