Помогите длина картины 100 см , а ширина на2дм меньше .найдите периметр этой картины ответ выразите в дециметрах

Математика

Помогите длина картины 100 см , а ширина на2дм меньше .найдите периметр этой картины ответ выразите в дециметрах

Автор: Гость