Помогите длина картины 100 см , а ширина на2дм меньше .найдите периметр этой картины ответ выразите в дециметрах
Математика
Помогите длина картины 100 см , а ширина на2дм меньше .найдите периметр этой картины ответ выразите в дециметрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-20=80см- ширина картины 2дм перевели в см (100+80)*2=360см - периметр картины 360см-36дм Ответ:P=36дм
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