ПОМОГИТЕ Длины сторон двух земельных участков квадратной формы равны 15м и 25 м. Одно из измерений земельного участка прямоугольной формы ,эквивалентно данным участкам,равно 50 м. Найдите другое измерение ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Математика
ПОМОГИТЕ Длины сторон двух земельных участков квадратной формы равны 15м и 25 м. Одно из измерений земельного участка прямоугольной формы ,эквивалентно данным участкам,равно 50 м. Найдите другое измерение ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Ответ(ы):
Гость:
15+25=40 пример 1 50-20=30 пример 2 20*30
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