ПОМОГИТЕ Длины сторон двух земельных участков квадратной формы равны 15м и 25 м. Одно из измерений земельного участка прямоугольной формы ,эквивалентно данным участкам,равно 50 м. Найдите другое измерение ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Математика

ПОМОГИТЕ Длины сторон двух земельных участков квадратной формы равны 15м и 25 м. Одно из измерений земельного участка прямоугольной формы ,эквивалентно данным участкам,равно 50 м. Найдите другое измерение ЗАРАНЕЕ СПАСИБО

Автор: Гость