Помогите дописать сочинение!!!!1.Это дерево всегда теперь стоит у меня перед глазами. Его необыкновенную историю рассказал мне старый крестьянин в мал енькой подмосковной деревне. - Когда я был ещё совсем мальчишко...
Помогите дописать сочинение!!!!1.Это дерево всегда теперь стоит у меня перед глазами. Его необыкновенную историю рассказал мне старый крестьянин в мал енькой подмосковной деревне. - Когда я был ещё совсем мальчишкой,- начал старик, мой отец...(здесь надо продолжить) 2. С тех пор прошло много лет.Красавец-тополь опять разросся, обтянулся корой, зазеленел островерхой кроной. Вот такая история произошла много лет назад в подмосковной деревне.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
очень любил это дерево.Но вскоре оно начало гибнут,мы с отцом каждый день приходили и ухаживали за тополем.Это очень нас сближало.После наших стараний дерево начало выздоравливать!Мы были очень рады этому событию.Когда мой отец умирал,то сказал мне,что это дерево символ его любви ко мне...