Помогите дописать сочинение!!!!1.Это дерево всегда теперь стоит у меня перед глазами. Его необыкновенную историю рассказал мне старый крестьянин в мал енькой подмосковной деревне. - Когда я был ещё совсем мальчишко...

Помогите дописать сочинение!!!!1.Это дерево всегда теперь стоит у меня перед глазами. Его необыкновенную историю рассказал мне старый крестьянин в мал енькой подмосковной деревне. - Когда я был ещё совсем мальчишкой,- начал старик, мой отец...(здесь надо продолжить) 2. С тех пор прошло много лет.Красавец-тополь опять разросся, обтянулся корой, зазеленел островерхой кроной. Вот такая история произошла много лет назад в подмосковной деревне.