Помогите! Два трактора вспахали поле за 6 часов работая по отдельности первый трактор вспахал это поле за 15 часов За сколько времени вспахал в поле 2 трактор

Математика

Помогите! Два трактора вспахали поле за 6 часов работая по отдельности первый трактор вспахал это поле за 15 часов За сколько времени вспахал в поле 2 трактор

Автор: Гость