Помогите! Два трактора вспахали поле за 6 часов работая по отдельности первый трактор вспахал это поле за 15 часов За сколько времени вспахал в поле 2 трактор
Математика
Помогите! Два трактора вспахали поле за 6 часов работая по отдельности первый трактор вспахал это поле за 15 часов За сколько времени вспахал в поле 2 трактор
Ответ(ы):
Гость:
1) 15-6=9 2) 9+2=11 ответ: за 11 ч вспахал поле 2-рой трактор
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