Помогите еще одна задача Участок земли имеет форму прямоугольника,ширина которого18см,а длина на 7 дм больше.Он обнесён проволкой в 5 рядов.Сколшько проволки потребовалось?

Математика
Помогите еще одна задача Участок земли имеет форму прямоугольника,ширина которого18см,а длина на 7 дм больше.Он обнесён проволкой в 5 рядов.Сколшько проволки потребовалось?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7дм=70см 18×70=1260см 1260×5=6300см поволки
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