Помогите еще одна задача Участок земли имеет форму прямоугольника,ширина которого18см,а длина на 7 дм больше.Он обнесён проволкой в 5 рядов.Сколшько проволки потребовалось?

Математика

Помогите еще одна задача Участок земли имеет форму прямоугольника,ширина которого18см,а длина на 7 дм больше.Он обнесён проволкой в 5 рядов.Сколшько проволки потребовалось?

Автор: Гость