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Помогите фантатический разбор слов калам к а л а м
Помогите фантатический разбор слов калам к а л а м
Ответ(ы):
Ответил Гость:
К-дауыссыз, атан а- дауысты, жуан, езулік, ашы л-дауыссыз, нді а- дауысты, жуан, езулік, ашы м- дауыссыз, нді
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