Помогите!!!! Гидроксид Меди 2 и нейтрального его азотной кислоты. Составьте соответствующие уравнения реакци Составьте соответствующие уравнения реакций и Представьте их в полно Составь соответствующие уравнения реакций и Пред...

Химия

Помогите!!!! Гидроксид Меди 2 и нейтрального его азотной кислоты. Составьте соответствующие уравнения реакци Составьте соответствующие уравнения реакций и Представьте их в полно Составь соответствующие уравнения реакций и Представьте их в полной и сокращформах.ионных формах

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