Помогите!!!! Гидроксид Меди 2 и нейтрального его азотной кислоты. Составьте соответствующие уравнения реакци Составьте соответствующие уравнения реакций и Представьте их в полно Составь соответствующие уравнения реакций и Пред...

Химия
Помогите!!!! Гидроксид Меди 2 и нейтрального его азотной кислоты. Составьте соответствующие уравнения реакци Составьте соответствующие уравнения реакций и Представьте их в полно Составь соответствующие уравнения реакций и Представьте их в полной и сокращформах.ионных формах
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cu(OH)2 + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + 2H2O - молекулярное уравнение Cu(OH)2 + 2H+ + 2NO3- = Cu2+ 2NO3- + 2H2O полное ионное уравнение Cu(OH)2 + 2H+ = Cu2+ + H2O краткое ионное уравнение
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