Помогите идёт контрольная ! Поставить коэффициенты методом электронного баланс?? MnO2+Ca=Mn+CaO Второе задание Дописать уровненмя реакций Mg+H2So4= H2+se MoO+H2

Химия
Помогите идёт контрольная ! Поставить коэффициенты методом электронного баланс?? MnO2+Ca=Mn+CaO Второе задание Дописать уровненмя реакций Mg+H2So4= H2+se MoO+H2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mn⁺⁴O₂⁻² + 2Ca ⁰ = Mn ⁰ + 2Ca⁺²O⁻²   1 l 2 l  Mn⁺⁴ - 4e → Mn ⁰ (восстановитель)   2 l 4 l  O⁻² + 2e →O⁻² (окислитель) Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2O H2 + S = H2S   если я правильно поняла MgO + H2 = Mg + H2O если я правильно поняла
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