Помогите идёт контрольная ! Поставить коэффициенты методом электронного баланс?? MnO2+Ca=Mn+CaO Второе задание Дописать уровненмя реакций Mg+H2So4= H2+se MoO+H2

Гость: Гость:

Mn⁺⁴O₂⁻² + 2Ca ⁰ = Mn ⁰ + 2Ca⁺²O⁻² 1 l 2 l Mn⁺⁴ - 4e → Mn ⁰ (восстановитель) 2 l 4 l O⁻² + 2e →O⁻² (окислитель) Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2O H2 + S = H2S если я правильно поняла MgO + H2 = Mg + H2O если я правильно поняла