Помогите ищу мультик про хеллоуин там мальчик в красном костюме чертика испортил дом туалетной бумагой и ещё в этом мультике была сцена связанная с кухней

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Помогите ищу мультик про хеллоуин там мальчик в красном костюме чертика испортил дом туалетной бумагой и ещё в этом мультике была сцена связанная с кухней
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мультик называется один дома 1,2 в какой точно не помню
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