Помогите исправить ошибки неудачного использования лексических средств: 1. Улиц?? полны разгулом и веселья и радости. 2. Это был какой-то укромный и радостный месяц в городе, просвеченном солнцем, более тихим, чем обычно, пр...

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Помогите исправить ошибки неудачного использования лексических средств: 1. Улиц?? полны разгулом и веселья и радости. 2. Это был какой-то укромный и радостный месяц в городе, просвеченном солнцем, более тихим, чем обычно, пронизанном свежим ветром, дующим с Невы. 3. В статьях сверкал его неугасимый боевой дух. 4. Мы попали в объятия настежь распахнутых рук.

Автор: Гость