Помогите. исправите ошибки и запишите предложения в исправленном виде: Подгоняе??ая лодка неслась по реке ветром. Часто можно видеть картины, изображающих животных, птиц, людей.
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Помогите. исправите ошибки и запишите предложения в исправленном виде: Подгоняе??ая лодка неслась по реке ветром. Часто можно видеть картины, изображающих животных, птиц, людей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подгоняемая ветром лодка неслась по реке . Часто можно видеть картины, изображающие животных, птиц, людей.
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