ПОМОГИТЕ !!!! Из посёлков А и В одновременно на встречу друг другу выехали мотоцикл??ст и велосипедист через сколько времени они встретятся если мотоциклист преодолевает это расстояние за 2 часа а велосипедист за 4 часа

Математика

ПОМОГИТЕ !!!! Из посёлков А и В одновременно на встречу друг другу выехали мотоцикл??ст и велосипедист через сколько времени они встретятся если мотоциклист преодолевает это расстояние за 2 часа а велосипедист за 4 часа

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