ПОМОГИТЕ !!!! Из посёлков А и В одновременно на встречу друг другу выехали мотоцикл??ст и велосипедист через сколько времени они встретятся если мотоциклист преодолевает это расстояние за 2 часа а велосипедист за 4 часа
Математика
ПОМОГИТЕ !!!! Из посёлков А и В одновременно на встречу друг другу выехали мотоцикл??ст и велосипедист через сколько времени они встретятся если мотоциклист преодолевает это расстояние за 2 часа а велосипедист за 4 часа
Ответ(ы):
Гость:
Мотоциклист за час проезжает 1/2 пути Велосипедист за час проезжает 1/4 пути Вместе за час проезжают 1/2+1/4=3/4 пути Встретятся через 1/(3/4)=4/3 час или через 1 час 20 минут
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