ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!! Известно, что основания трапеции относятся как 1:3 . Найдите боль??ее основание трапеции, если ее средняя линия равно 6.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Геометрия

ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!! Известно, что основания трапеции относятся как 1:3 . Найдите боль??ее основание трапеции, если ее средняя линия равно 6.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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