ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!! Известно, что основания трапеции относятся как 1:3 . Найдите боль??ее основание трапеции, если ее средняя линия равно 6.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Геометрия
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!! Известно, что основания трапеции относятся как 1:3 . Найдите боль??ее основание трапеции, если ее средняя линия равно 6.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Меньшее основание 1х, большее 3х, т.к. ср. линия =6, то получаем уравнение: (1х+3х)/2=6 (деление запиши дробью) 4х=12 х=3 тогда, большее основание= 3*3=9
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