Помогите... К окружности с центром О проведены касательные DN и DL ( N и L -точки касани??). Отрезки DO и NL пересекаются в точке В. Найдите длину отрезка NL, если DN=15. BD=12.
Геометрия
Помогите... К окружности с центром О проведены касательные DN и DL ( N и L -точки касани??). Отрезки DO и NL пересекаются в точке В. Найдите длину отрезка NL, если DN=15. BD=12.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. касательные DN и DL проведены из одной точки D, то они равны: DN=DL=15=> треугольник LDN-равнобедренный, значит если DO-биссектриса (по свойству отрезка из общей точки касательных к центру окружности), то DO-еще и медиана и высота; По теореме Пифагора BN=см=см=9см. Т.к. DB - медиана, то NL=2BN=2*9см=18см. Ответ: NL=18 см.
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