Помогите как пишется с двумя нн,или с одной н,прошу отвечать те кто знают,вот слова: Мощёный путь вязаный шарф вязаная бабушкой кофта связаный свитер Заранее спасибо) I love you

Русский язык

Помогите как пишется с двумя нн,или с одной н,прошу отвечать те кто знают,вот слова: Мощёный путь вязаный шарф вязаная бабушкой кофта связаный свитер Заранее спасибо) I love you

Автор: Гость