Помогите как пишется с двумя нн,или с одной н,прошу отвечать те кто знают,вот слова: Мощёный путь вязаный шарф вязаная бабушкой кофта связаный свитер Заранее спасибо) I love you

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Помогите как пишется с двумя нн,или с одной н,прошу отвечать те кто знают,вот слова: Мощёный путь вязаный шарф вязаная бабушкой кофта связаный свитер Заранее спасибо) I love you
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мощенный, вязаная, вязаный,
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