Помогите как правильно i like flying a kite или i like fly a kite
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Помогите как правильно i like flying a kite или i like fly a kite
Ответ(ы):
Гость:
I like fly a kite...
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