Помогите, как вычислить эти примеры? Ответы я знаю. Мне нужно только пояснение ка?? их получить. а) -3^-4 б) -(-5)-2 в) (-2)^-4 г) -(-2)^-5 д) 2^-1 +3^-1 е)2^-2 - 3^-2 ж) 3^-2 + 3^-3 з) 5^-2 - 4^-2

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7а) -3^-4=12 т.к минус умножить на минус, будет плюс б)-(-5)-2=3 т.к перед -5 есть еще один - и тогда 5 становится положительным, а 5-2 будет 3 в) -2^-4=8 тоже самое, что и в первом г)-(-2)^-5= -25 т.к перед -2 есть еще один - и тогда 2 становится положительным, а при умножение положительного на отрицательное получается отрицательное число д)2^-1+3^-2=-8 при умножение положительного на отрицательное получается отрицательное, то есть 2^-1=-2, 3^-2=-6, а -2+-6=-8 т.к при сложении отрицательных чисел числа складываются, а знак не меняется е)2^-2-3^-2=2 при умножение положительного на отрицательное получается отрицательное, то есть 2^-2=-4, а при умножение отрицательного на отрицательное выходит положительное, то есть -3^-2=6, а 6-4=2 ж)3^-2+3^-3=-15 все так же как и в д з)5^-2-4^-2=-2 все так же как и в е, но -10+8 выходит -2 т.к из большего вычитается меньшее и ставится знак большего