Помогите как записать.Запиши эти равенства и вычислить значение величины b, если a=325кг. b=a+2. b=a•2 b=a+a. b=a•a

Математика
Помогите как записать.Запиши эти равенства и вычислить значение величины b, если a=325кг. b=a+2. b=a•2 b=a+a. b=a•a
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A=325 кг b=325+2=b=327 примерно так
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