Помогите как записать.Запиши эти равенства и вычислить значение величины b, если a=325кг. b=a+2. b=a•2 b=a+a. b=a•a

Математика

Помогите как записать.Запиши эти равенства и вычислить значение величины b, если a=325кг. b=a+2. b=a•2 b=a+a. b=a•a

Автор: Гость