Помогите! Какая это змея!? Эта змея отличается от других змей «жёлтыми ушами» — я??ко-выраженными отметинами на голове, чаще жёлтыми, но иногда белыми и оранжевыми. Питается в основном живыми лягушками, грызунами и реже рыбой....
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Помогите! Какая это змея!? Эта змея отличается от других змей «жёлтыми ушами» — я??ко-выраженными отметинами на голове, чаще жёлтыми, но иногда белыми и оранжевыми. Питается в основном живыми лягушками, грызунами и реже рыбой. Её врагами являются аисты, хищные птицы и некоторые млекопитающие. Змея неагрессивна. При виде человека спасается бегством. Кусается редко. Для человека укус практически е представляет никакой опасности. Это
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Гость:
Beauty Things эта змия
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