Помогите, какие аргументы можно привести к эссе на тему: "Я не хочу быть рабом ,но ?? той же мере я не хочу быть господином."(А. Линкольн)

Гость: Гость:

Т.к.раб всегда зависит от феодала (от господина). У него нет свободы, какого-либо личного пространства. ------------> поэтому, рабом "не хочется" быть. У господина тоже хватает. Он должен всем владеть, руководить..... Им тоже не хочется быть. Ну вот вроде как-то так.