Помогите, какие аргументы можно привести к эссе на тему: "Я не хочу быть рабом ,но ?? той же мере я не хочу быть господином."(А. Линкольн)
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Помогите, какие аргументы можно привести к эссе на тему: "Я не хочу быть рабом ,но ?? той же мере я не хочу быть господином."(А. Линкольн)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к.раб всегда зависит от феодала (от господина). У него нет свободы, какого-либо личного пространства. ------------> поэтому, рабом "не хочется" быть. У господина тоже хватает. Он должен всем владеть, руководить..... Им тоже не хочется быть. Ну вот вроде как-то так.
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