Помогите *-* какой длины надо взять нихромовый проводник диаметром 1.2 мм для элек??рической печи что бы при включении её в сеть напряжением 220 В сила тока была 5А
Физика
Помогите *-* какой длины надо взять нихромовый проводник диаметром 1.2 мм для элек??рической печи что бы при включении её в сеть напряжением 220 В сила тока была 5А
Ответ(ы):
Гость:
R=U/I; R=p*l/S p*l/S=U/I=>l=U*S/I*p S=R^2=d^2/4=0,09*10^-6 {l}=220*0,9*10^-6/5*8200=4,82*10^-3 м или 4,82 мм
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