Помогите *-* какой длины надо взять нихромовый проводник диаметром 1.2 мм для элек??рической печи что бы при включении её в сеть напряжением 220 В сила тока была 5А

Физика

Помогите *-* какой длины надо взять нихромовый проводник диаметром 1.2 мм для элек??рической печи что бы при включении её в сеть напряжением 220 В сила тока была 5А

Автор: Гость