Помогите! Хотя бы то что можете! Только 100% правильно..! Задания снизу! Мёд известен человеку с давно прошедших времён. Вероятно, это была первая сласть, которой можно было полакомиться. Древние люди лазили за гусеницами, слу...

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Помогите! Хотя бы то что можете! Только 100% правильно..! Задания снизу! Мёд известен человеку с давно прошедших времён. Вероятно, это была первая сласть, которой можно было полакомиться. Древние люди лазили за гусеницами, служившими им пищей, и в дуплах старых деревьев видели соты, заполненные ароматным веществом. Мёд! Впоследствии многие народы добывали в лесу мёд. В Древнем Египте он считался продуктом питания, исцеляющим многие болезни. Сохранились египетские рисунки, свидетельствующие о хранении и использовании мёда. ​Как же образуется мёд? Известно, что «сырьём» для него служит цветочный нектар. Нектар – это сладкий сок, выделяемый растениями. Привлекаемая ароматом и яркой окраской цветка, пчела зачерпывает капельку нектара и заполняет им свой медовый зобик. Сотни тысяч цветков должна посетить не знающая усталости пчела, чтобы набрать нектара. ​Когда в сотах созревание мёда заканчивается, пчёлы наглухо закрывают ячейки сотов тонкими восковыми крышечками. Мёд готов. Задание: ​1.Сделать фонетический разбор слов: первая, ячейки ​2.Разобрать по составу следующие слова: сохранились, привлекаемая ​считался, прошедших ​3.Произвести синтаксический разбор предложения: Древние люди лазили за гусеницами, служившими им пищей, и в дуплах старых деревьев видели соты, заполненные ароматным веществом. 4. Выписать слова с орфограммами в корне, записать проверочные, обозначить орфограммы графически. 5. Сделать морфологический разбор 3 причастий.

Автор: Гость