Помогите кратко написать о Хоббите....как его зовут,как он выглядит,что он любит ес??ь,что он любит делать
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Помогите кратко написать о Хоббите....как его зовут,как он выглядит,что он любит ес??ь,что он любит делать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хоббиты — веселый, но в то же время основательный маленький народец. Они совсем как люди, только ростом вполовину меньше нас, и ноги у них заросли волосами, и живут они не в домах, а в «норах» — удобных жилищах, выкопанных в земле. Их страна называется Шир, вокруг нее селятся и люди, и эльфы — очень похожие на людей, но благородные и бессмертные. А в горах обитают длиннобородые гномы, мастера по камню и металлу.
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