Помогите кто хорошо понимает казахский переведите с русского на казахский. -Проходи за наш стол,будем праздновать!,,Наступил вечер"все гости начали расходиться.-Спасибо, было очень весело! Завтра увидимся,пока! До з...

Разное

Помогите кто хорошо понимает казахский переведите с русского на казахский. -Проходи за наш стол,будем праздновать!,,Наступил вечер"все гости начали расходиться.-Спасибо, было очень весело! Завтра увидимся,пока! До завтра,пока)

Автор: Гость