Помогите кто хорошо понимает казахский переведите с русского на казахский. -Проходи за наш стол,будем праздновать!,,Наступил вечер"все гости начали расходиться.-Спасибо, было очень весело! Завтра увидимся,пока! До з...
Разное
Помогите кто хорошо понимает казахский переведите с русского на казахский. -Проходи за наш стол,будем праздновать!,,Наступил вечер"все гости начали расходиться.-Спасибо, было очень весело! Завтра увидимся,пока! До завтра,пока)
Ответ(ы):
Гость:
-Биздин устелге кел, тойлаймыз! Кеш тусти. Барлык конактар тарай бастады. -Ракмет, барлыгы оте конилди болды! Ертен корисемиз, сау бол! Ертенге дейн корискенше, сау бол) p.s казахских символов у меня нет
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