ПОМОГИТЕ !!!!! Легкой атлетикой занимаются 1/3 учеников класса , вольной борьбой 3/5 остальных учеников 1)Какая часть учеников класса занимается вольной борьбой? 2)Какая часть учеников занимается лёгкой атлетикой и вольной ...

Математика
ПОМОГИТЕ !!!!! Легкой атлетикой занимаются 1/3 учеников класса , вольной борьбой 3/5 остальных учеников 1)Какая часть учеников класса занимается вольной борьбой? 2)Какая часть учеников занимается лёгкой атлетикой и вольной борьбой ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пусть весь класс -Х учеников, тогда1/3*Х- занимаются легкой атлетикой , а,   Х-1/3*Х=2/3*Х остальные ученики  3/5*2/3*Х=2/5Х занимаются борьбой  1/3+2/5=5+6/15=11/15
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