ПОМОГИТЕ !!!!! Легкой атлетикой занимаются 1/3 учеников класса , вольной борьбой 3/5 остальных учеников 1)Какая часть учеников класса занимается вольной борьбой? 2)Какая часть учеников занимается лёгкой атлетикой и вольной ...
Математика
ПОМОГИТЕ !!!!! Легкой атлетикой занимаются 1/3 учеников класса , вольной борьбой 3/5 остальных учеников 1)Какая часть учеников класса занимается вольной борьбой? 2)Какая часть учеников занимается лёгкой атлетикой и вольной борьбой ?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть весь класс -Х учеников, тогда1/3*Х- занимаются легкой атлетикой , а, Х-1/3*Х=2/3*Х остальные ученики 3/5*2/3*Х=2/5Х занимаются борьбой 1/3+2/5=5+6/15=11/15
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