Помогите люди добрые, я уже неделю дома сижу с ангиной ничего не знаю. 3х+5 +5+ 9Х-5 =6+ 3??+1 5 4 2 5-9x - 3+5x = 5-3x 8 4 2
Математика
Помогите люди добрые, я уже неделю дома сижу с ангиной ничего не знаю. 3х+5 +5+ 9Х-5 =6+ 3??+1 5 4 2 5-9x - 3+5x = 5-3x 8 4 2
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