Помогите люди добрые с химией)) Запишите формулы органических веществ по названию для 1) 2,2,3-триметилгексан 2) 2-метил-4 этилгексанол-2. 3) 2-метил-2-этилпентановая кислота.

Химия
Помогите люди добрые с химией)) Запишите формулы органических веществ по названию для 1) 2,2,3-триметилгексан 2) 2-метил-4 этилгексанол-2. 3) 2-метил-2-этилпентановая кислота.
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Гость:
Вот,вроде бы всё так))
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