Помогите люди добрые с химией)) Запишите формулы органических веществ по названию для 1) 2,2,3-триметилгексан 2) 2-метил-4 этилгексанол-2. 3) 2-метил-2-этилпентановая кислота.

Химия

Помогите люди добрые с химией)) Запишите формулы органических веществ по названию для 1) 2,2,3-триметилгексан 2) 2-метил-4 этилгексанол-2. 3) 2-метил-2-этилпентановая кислота.

Автор: Гость