Помогите! Мастер за 1 час изготавливает 48 деталей, а его ученик 22 детали . За какое время работая вместе , они изготовят 280 деталей?
Математика
Помогите! Мастер за 1 час изготавливает 48 деталей, а его ученик 22 детали . За какое время работая вместе , они изготовят 280 деталей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 48 + 22 = 70 - деталей изготавливает мастер и ученик вместе, в час. 2) 280 : 70 = 4 Ответ: за 4 часа они изготовят 280 деталей вместе.
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