Помогите! Мастер за 1 час изготавливает 48 деталей, а его ученик 22 детали . За какое время работая вместе , они изготовят 280 деталей?

Математика

Помогите! Мастер за 1 час изготавливает 48 деталей, а его ученик 22 детали . За какое время работая вместе , они изготовят 280 деталей?

Автор: Гость