Помогите мне и я вам помогу.Номер 31.Там не написано, но ещё надо сделать обозначить падежи имён прилагательных.Остальное в задании не надо делать.

Гость: Гость:

Мне кажется нужно поставить стрелки. Например: Хорошо в зимнем лесу. Объясняю: в лесу КАКОМ? в вопросе ОМ, значит и в окончание- в мягком варианте ЕМ, а в твёрдом ОМ. Надеюсь понятно!!!!