Помогите мне и я вам помогу.Номер 31.Там не написано, но ещё надо сделать обозначить падежи имён прилагательных.Остальное в задании не надо делать.

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Помогите мне и я вам помогу.Номер 31.Там не написано, но ещё надо сделать обозначить падежи имён прилагательных.Остальное в задании не надо делать.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется нужно поставить стрелки. Например: Хорошо в зимнем лесу. Объясняю: в лесу КАКОМ? в вопросе ОМ, значит и в окончание-  в мягком варианте ЕМ, а в твёрдом ОМ. Надеюсь понятно!!!!
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