Помогите мне !!Мне надо написать цитати про Лиса Микиту
Разное
Помогите мне !!Мне надо написать цитати про Лиса Микиту
Ответ(ы):
Гость:
Лис Микита був шахраєм.Він крав курей його дуже карали за такий вчинок.
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