Помогите мне написать заключительный вывод в сочинении про Базарова (Роман "Отцы ?? дети")

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Роман «Отцы и дети» создавался с августа 1860 года по август 1861 года. Этот роман был написан во время конфликта между либеральной дворянской интеллигенцией и разночинцами-нигилистами. Это основной конфликт эпохи, и этот же конфликт выражается в романе. И главными носителями этого конфликта являются Евгений Базаров и Павел Кирсанов. Конфликт между ними рассматривается с точки проблемы 2отцов и детей», с позициями их социальных, политических и общественных разногласий. Невозможно не заметить удивительный дар писателя угадывать события. Именно Тургенев предугадал этот конфликт между старым и новым поколениями и выразил его в образе Евгения Базарова. Впервые мы видим Базарова с Аркадием Кирсановым. Они приезжают в деревню к отцу Аркадия Николаю Петровичу Кирсанову. Базаров представлял собой человека высокого роста в длинном балахоне с кистями. Лицо его было длинное и худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвета. Оно выражало самоуверенность и ум Евгений был прост и демократичен. Базаров живёт самостоятельной трудовой жизнью. Он учится в университете, и сам себя полностью содерит. Он никогда за всю жизнь не брал денег у своих родителей. Базаров легко сходится с простыми людьми. Хотя он с презрением относится к народу за его темноту и невежество., все представители народной массы в доме Кирсанова считают его «своим» человеком, потому что он прост в общении с людьми, в нём нет барской изнеженности. Евгений – учёный-естествоиспытатель. Он увлекается медициной и естественными науками, проводит опыты с лягушками, собирает различных жуков и насекомых. Базаров – необычная, исключительная личность. Он умён и одарён. Кроме того, он человек дела, а не слова. Базаров – человек сильного и свободного ума, уверенный в своих силах, в правоте того дела, которому себя посвятил, гордый и целеустремлённый, подавляющий всех своей волей. Базаров ненавидит аристократов. Он обвиняет «аристократишек» в пустословии и сравнивает их с дрянью. Он выступает против дворянских условий. Базаров обладает прямотой и искренностью своих суждений. Он прямо и сразу открыл Одинцовой свои чувства. С Аркадием он тоже говорит прямо и не скрывает своё отношение к нему. Базаров – типичный нигилист, решительно и беспощадно отрицающий общественное устройство, пустословие, а также искусство, литературу и любовь. Базаров не признаёт духовного начала ни в природе, ни в человеке. Это человек с особым мировоззрением, отрицающий общепринятые нормы, правила, принципы, авторитеты и опыт отцов. Он отрицает самодержавие, крепостное право, либеральную болтовню, отрицательные стороны самосознания народа. Он говорит о том, что его поколение всё разрушит и место расчистит. Базаров упрощает сложную духовную жизнь до физиологических элементов. Он отрицает любовь, отрицает дружбу. Базаров считает, что сильным чувствам нет места, а в человеческом теле, а любовь вообще не свойственно природе человеческой – существует только физическое влечение. Он признаёт только то, что можно потрогать, реально ощутить, что приносит видимую практическую пользу. Базаров говорит о том, что во всём виновато общество. Он считает, что надо перестроить общество, и тогда люди изменятся. Даже в предсмертной сцене Базаров верен своим идеалам до конца и гордо смотрит в глаза смерти. Ждать собственную смерть, лицом к лицу столкнуться с ней и не испугаться может не каждый. Это говорит о том, что Базаров – мужественный, сильный и поистине преданный себе человек. Но у Евгения есть и отрицательные качества: грубость, резкость, иронизм, неверное отношение к искусству. Он сплеча отрицает вещи, которых не знает или не понимает. Сам Тургенев относится к плеяде «отцов» и, хотя он симпатизирует Базарову, выступает за человеколюбие и развитие духовного начала в людях. Включив в повествование описание природы, испытав Базарова любовью, автор незаметно включается в спор со своим героем, во многом с ним не соглашаясь.