Помогите мне. Напишите вопросы (5 шт) для викторины по странам и их столицам наприм??р : The capital of Australia is ... (Столица Австралии)

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Помогите мне. Напишите вопросы (5 шт) для викторины по странам и их столицам наприм??р : The capital of Australia is ... (Столица Австралии)

Автор: Гость