Помогите мне. Напишите вопросы (5 шт) для викторины по странам и их столицам наприм??р : The capital of Australia is ... (Столица Австралии)
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Помогите мне. Напишите вопросы (5 шт) для викторины по странам и их столицам наприм??р : The capital of Australia is ... (Столица Австралии)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) What is the capital of America?(столица Америки) 2) The capital of England is..(столица Англии) 3) What is the capital of Japan?(столица Японии) 4) The capital of China?(столица Китая) 5) What is the capital of Egypt?(столица Египта)
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