Помогите! Мне нужно составить диктант (словосочетания или предложения) на орфографические правила,связанные с правописанием сложных существительных и прилагательных

Русский язык

Помогите! Мне нужно составить диктант (словосочетания или предложения) на орфографические правила,связанные с правописанием сложных существительных и прилагательных

Автор: Гость