Помогите! Мне нужно составить диктант (словосочетания или предложения) на орфографические правила,связанные с правописанием сложных существительных и прилагательных
Русский язык
Помогите! Мне нужно составить диктант (словосочетания или предложения) на орфографические правила,связанные с правописанием сложных существительных и прилагательных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Орфограмма это-Глагол, и Сущиствительное.
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