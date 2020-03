Помогите мне перевести это предложение с английского на русский.Возможно здесь есть люди,которые хорошо знают язык.Только пожалуйста не надо переводить в переводчике,мне нуж ен осмысленный перевод. "i have a meetin...

Помогите мне перевести это предложение с английского на русский.Возможно здесь есть люди,которые хорошо знают язык.Только пожалуйста не надо переводить в переводчике,мне нуж ен осмысленный перевод. "i have a meeting with a few other lawyers when i get there so instead of stopping to get ready ,i will just head on over there "