Помогите мне пожалуйста написать сочинение на тему: "Моё отношение к современной медицине".Спасибо что услышали!

Существует огромное множество споров относительно вопроса качества современной медицины. Есть люди утверждающие, что медицина сделала большой прорыв вперёд и добилась больших успехов, что на данный момент она достигла своего наивысшего расцвета. Есть и другое мнение по этому вопросу, которого придерживаюсь и я: медицина находится на низком уровне развития. Сколько бы ни говорили, ни восхваляли прогресс, врачебное дело, но, к огромному сожалению, у современной медицины есть существенные минусы. Если брать как пример Россию, то заметны различия в оказание медицинской помощи в крупных городах, таких как Москва, и более мелких, таких как Нижнеудинск, отличается и получаемое врачами образование. В центре страны оно более качественное, а если рассматривать поликлиники, больницы в разных областях на предмет наличия медицинского оборудования, препаратов, то мы увидим очень нехорошую картину: старое оборудование, странные и устаревшие методы лечения, полное отсутствие какого-либо прогресса в некоторых уголках страны. Из этого всего можно сделать вывод, что гражданам одного государства оказывается неодинаковая медицинская помощь. Довольно часто встречаются случаи неправильно поставленного врачами диагноза и в последствие лечения, или игнорирование жалоб пациентов. Из-за этого люди не доверяют современной медицине, предпочитают не обращаться в медицинские учреждения за помощью. Многие заболевания до сих пор не изучены. Мы гоняемся за какими-то вспышками гриппа в Африке и не замечаем, что рядом умирают от рака, от эпилепсии и многого другого, хотя по официальной версии это всё излечимо, но факты говорят обратное. Моё отношение к современной медицине резко негативное. Я не доверяю врачам, лекарствам, анализам и прочим "премудростям". Но вынужден подчиняться общим правилам и ходить в поликлиники, сдавать анализы,... Как же всё это бессмысленно и глупо!