Помогите мне пожалуйста что делать в школе уронила новый телефон который подарил?? на др появились трещины, дома увидели родители я накричали я с испугу сказала что меня толкнул мальчик из 5го класса а родители сказали показать...

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Помогите мне пожалуйста что делать в школе уронила новый телефон который подарил?? на др появились трещины, дома увидели родители я накричали я с испугу сказала что меня толкнул мальчик из 5го класса а родители сказали показать его я не знаю что делать пожалуйста дайте совет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поищи в интернете мальчика похожого на пято классника и добафь
Не нашли ответ?
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