Помогите мне пожалуйста!!! Мне нужны вопросы и ответы 6 класс для игры кто хочет стать миллионером. Всего 15 вопросов Сначала простые, а потом сложные

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математика:1)-15+(-9)=а)-12 б)-6 в)-24 г)24ответ:-24 2)-2×5=а)19 б)-10 в)10 г)0ответ:-103)верна ли пропорция:6÷3=8÷4 а)нет б) это не пропорция в) да г)почтиответ:далитература 4)какая блоха была в сказе Лескова? а)деревянная б)железная в)из костей г)стальнаяответ:стальная5)как звали младшего Дубровского в романе Пушкина Дубровский?а)Владимир Б)Сергей в)Андрей г)Анатолийответ:Владимиррусский:6)сколько суффиксов пишется с одной н? а)2 б)8 в)3 г)4ответ 37)как правильно записать это предложение: с 8(март). (оно записано на листке так как у меня) а)с Восмым мартом б)с восмым марта В)с Восмым марта Г)с восьмым мартомответ :с Восмым марта