Помогите мне пожалуйста с кроссвордом всеобщая история 7 класс по параграфам 13-17,срочно!!!!15 слов!
История
Помогите мне пожалуйста с кроссвордом всеобщая история 7 класс по параграфам 13-17,срочно!!!!15 слов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Францией, 2.Сербия, 3.Реконкиста,4.Франция, 5.Торквемада, 6. Ратуша, 7.Сколько*было*крестовых*походов, 8.Каролингским, 10. Астрономия, 11.Мефодий, 12. Ветхий, 13. Кортесы, 14. Византия.
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