Помогите мне пожалуйста! Выполните упражнение по информатике! Окружающие нас о??ъекты (предметы, явления, существа и так далее) можно систематизировать различными способами. Выполните систематизацию, заполнив таблицу. Техног...
Информатика
Помогите мне пожалуйста! Выполните упражнение по информатике! Окружающие нас о??ъекты (предметы, явления, существа и так далее) можно систематизировать различными способами. Выполните систематизацию, заполнив таблицу. Техногенный объект Природа (неприродный) Живая Неживая Слова для справки: солнце, машина, щука, рысь, ложка, воздух, ветер, индюк, волк, слон, корова, почва, компьютер, книга, телевизор, гора, река, озеро, снег, комар, стрекоза, платье, петух, овца, карась, берёза, осина, человек, ромашка, дождь, роса, бабочка, утка, апельсин, страус, помидор, ураган, лягушка, дом, муха, муравей. Заранее спасибо! Я сделаю вам автограф. только вы там меня найдёте в ВК!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
неживая:Солнце,воздух,ветер,почва,ураган,гора,река,озеро,снег,помидор,береза,осина,ромашка,дождь,роса,апельсин.Живая:щука,страус,рысь,муха,индюк,лягушка,волк,муравей,слон,корова,комар,стрекоза,петух,овца,карась,человек,бабочка,утка Техногенные обекты(неприродные):Машина Ложка компьютер книга телевизор платье дом
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