Помогите мне пожалуйста! Выполните упражнение по информатике! Окружающие нас о??ъекты (предметы, явления, существа и так далее) можно систематизировать различными способами. Выполните систематизацию, заполнив таблицу. Техног...

Информатика

Помогите мне пожалуйста! Выполните упражнение по информатике! Окружающие нас о??ъекты (предметы, явления, существа и так далее) можно систематизировать различными способами. Выполните систематизацию, заполнив таблицу. Техногенный объект Природа (неприродный) Живая Неживая Слова для справки: солнце, машина, щука, рысь, ложка, воздух, ветер, индюк, волк, слон, корова, почва, компьютер, книга, телевизор, гора, река, озеро, снег, комар, стрекоза, платье, петух, овца, карась, берёза, осина, человек, ромашка, дождь, роса, бабочка, утка, апельсин, страус, помидор, ураган, лягушка, дом, муха, муравей. Заранее спасибо! Я сделаю вам автограф. только вы там меня найдёте в ВК!

Автор: Гость