Помогите мне! Разберите слово песчаный как часть речи. Порядок точно не знаю! Помо??ите! 4 класс! 20 баллов будут ваши!
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Помогите мне! Разберите слово песчаный как часть речи. Порядок точно не знаю! Помо??ите! 4 класс! 20 баллов будут ваши!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Песчаный ( какой?) - прилогат. 2. Нач.ф. - песчаный 3. мужской род , Именит . падеж , единственное число 4.определение
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