Помогите мне! Разберите слово песчаный как часть речи. Порядок точно не знаю! Помо??ите! 4 класс! 20 баллов будут ваши!

Русский язык

Помогите мне! Разберите слово песчаный как часть речи. Порядок точно не знаю! Помо??ите! 4 класс! 20 баллов будут ваши!

Автор: Гость