помогите мне решить плиз упростите выражение -0,6(1,6b-5)-(2.9b-8)-4(4-1.5b) и вычислите его зн??чение при b=-9/13 ( 9/13 это дробь) пожалуйста помогите с решением умоляю!!!

Математика

помогите мне решить плиз упростите выражение -0,6(1,6b-5)-(2.9b-8)-4(4-1.5b) и вычислите его зн??чение при b=-9/13 ( 9/13 это дробь) пожалуйста помогите с решением умоляю!!!

Автор: Гость