помогите мне решить плиз упростите выражение -0,6(1,6b-5)-(2.9b-8)-4(4-1.5b) и вычислите его зн??чение при b=-9/13 ( 9/13 это дробь) пожалуйста помогите с решением умоляю!!!

Математика
помогите мне решить плиз упростите выражение -0,6(1,6b-5)-(2.9b-8)-4(4-1.5b) и вычислите его зн??чение при b=-9/13 ( 9/13 это дробь) пожалуйста помогите с решением умоляю!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= -0,96b + 3 - 2.9b + 8 - 16 + 6b = (-0.96b - 2.9b + 6b) + (3 + 8 - 16) = 2.14b + (-5)  2.14 · (-9/13) + (-5) = 2 14/100 · (-9/13) + (-5) = 214/100 · (-9/13) + (-5) = -1926/1300 + (-5) = -1926/1300 + (-6500/1300) = - (1926/1300 + 6500/1300) = - 8426/1300 = - 6 626/1300 = -6 313/650
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