Помогите мне составить предложение по схеме о, и о, и о
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Помогите мне составить предложение по схеме о, и о, и о
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Гость:
я вот в 4 перешла а ты
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