Помогите, Можете кратко объяснить Состав и строение белков) очень нужно

Белки состоят из аминокислот. Аминокислоты - органические вещества, содержащие в своём составе кислую группу NH2 и основную группу COOH. Существует 6 групп аминокислот. Первичная структура белка, если просто, то аминокислоты как бы нанизаны на нитку, соединены пептидной связью. Вторичная структура, когда "нитка" закручивается в спираль, здесь между положительными и отрицательными ионами ионная связь, а между отрицательными С и О водородная. Третичная структура, когда образуется глобула, присутствуют гидрофильные и гидрофобные связи. Четветртичная - это уже несколько глобул. Денатурация - разрушение структур белка. Ренатурация восстановление структур белка (возможна, если первичная структура не разрушена)