Помогите морфологический разбор(цыфра 3) словосочетания: не прекращавшегося (страха) (и плиз в постоян. признаках укажите какое это причастия действительное или страдательное?)

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Помогите морфологический разбор(цыфра 3) словосочетания: не прекращавшегося (страха) (и плиз в постоян. признаках укажите какое это причастия действительное или страдательное?)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. страха (что делавшего?) непрекращавшегося - прич., обозн. призн. по действию 2. Н.ф. - непрекраща∫ющ∫ийся; не прекращаться    Пост.: действ., возвр.,несов.в., прош.вр. , неперех.    Непост.: ед.ч., м.р., Р.п. 3. опред.
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