Помогите морфологический разбор(цыфра 3) словосочетания: не прекращавшегося (страха) (и плиз в постоян. признаках укажите какое это причастия действительное или страдательное?)

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Помогите морфологический разбор(цыфра 3) словосочетания: не прекращавшегося (страха) (и плиз в постоян. признаках укажите какое это причастия действительное или страдательное?)

Автор: Гость