Помогите на писать вступление для сочинения на тему: "Разум и чувство".

В жизни принято противопоставлять эти понятия. Сложно их однозначно определить, как и все философское - это очень относительно. Предпочитая разум или чувство, человек выбирает линию поведения. Если он поступает в соответствии с эмоциями - он выбирает чувство. Если продумывать последствия - то разум. Что лучше, вопрос очень спорный. Существуют разные ситуации, где то и другое будет в равной степени уместно или неуместно. Попытаемся разобраться на конкретных жизненных примерах.