Помогите : на выполнение домашнего задания ученик затратил 2 часа 15 мин.При этом по математике и русскому 40 мин,задание по истории 25 мин,а остальное домашнее задание по английскому языку ?
Математика
Помогите : на выполнение домашнего задания ученик затратил 2 часа 15 мин.При этом по математике и русскому 40 мин,задание по истории 25 мин,а остальное домашнее задание по английскому языку ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1час и 10 минут, тк на все задание кроме англ языка (40+25) =65(1час и 5 минут) Следовательно на английский ушло 2ч15мин -1ч5минут =1ч10мин или же 70 минут
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