Помогите , надо из прилагательных выбрать те которые в переносном значении: ясный день , чистый мягкий белый снег , перламутровый ( снег) , тёплого солнца , былой красоты
Русский язык
Помогите , надо из прилагательных выбрать те которые в переносном значении: ясный день , чистый мягкий белый снег , перламутровый ( снег) , тёплого солнца , былой красоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перламутровый снег,чистый мягкий снег,былой красоты.
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