Помогите , надо из прилагательных выбрать те которые в переносном значении: ясный день , чистый мягкий белый снег , перламутровый ( снег) , тёплого солнца , былой красоты

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Помогите , надо из прилагательных выбрать те которые в переносном значении: ясный день , чистый мягкий белый снег , перламутровый ( снег) , тёплого солнца , былой красоты

Автор: Гость